В Швейцарии возбуждено дело против прокурора, который занимался "делом Мартыненко" — адвокат

В нарушение швейцарского законодательства прокурор незаконно разглашал неподтвержденную информацию украинскому депутату Сергею Лещенко.

Николай Мартыненко Главред

Швейцарская прокуратура возбудила против своего прокурора Урса Коли уголовное дело и отстранила его от расследования по "делу Мартыненко". Прокурор теперь сам стал обвиняемым после того, как проявил свою ангажированность и стал участником политической борьбы.

Об этом сообщила пресс-служба Николая Мартыненко со ссылкой на его адвоката Петра Бойко.

"Амбициозный швейцарский прокурор Урс Коли 4 года пытался найти факты, подтверждающие фигурирование Николая Мартыненко в якобы схемах, связанных с "Энергоатомом" — но безуспешно. Ангажированность Урса Коли отношении Николая Мартыненко стала очевидной даже для швейцарской прокуратуры и швейцарского министерства юстиции. Швейцарская прокуратура после обращения Мартыненко возбудила против своего прокурора уголовное дело и отстранила его от расследования. Прокурор стал обвиняемым. Это беспрецедентный случай для швейцарской правоохранительной системы. И он стал следствием втягивания этого прокурора в политическую борьбу в другой стране", — указал защитник Мартыненко.

По его информации, "расследование швейцарской прокуратуры по самому Коли установило, что он активно контактировал с украинскими политиками. В частности, в нарушение швейцарского законодательства прокурор незаконно разглашал неподтвержденную информацию украинскому депутату Сергею Лещенко и другим лицам. Ее потом манипулятивно использовали в масштабной пиар-кампании для формирования негативного имиджа Николая Мартыненко. На основании этих интернет-публикаций НАБУ в декабре 2015 громко открывает уголовные производства".

Адвокат сообщил, что во второй половине августа в Швейцарии состоится "перекрестный допрос прокурора Коли и причастных к этому лиц. Среди этих лиц могут быть и действующие украинские политики. Им придется отвечать на очень невыгодные для себя вопрос — о нарушении швейцарских законов и манипуляциях вокруг Николая Мартыненко. Причем этим лицам грозит перспектива уголовной ответственности в Швейцарии ".

"Соломенский райсуд Киева отказал Николаю Мартыненко в поездке в Швейцарию для подготовки к участию в перекрестном допросе прокурора Коли. Это стало еще одним свидетельством нарушения права Мартыненко на защиту и будет использовано нами в Европейском суде по правам человека. Там будет поставлена ​​точка в масштабных фальсификациях вокруг бывшего депутата", — отметил адвокат.

Он акцентировал: "заявления "антикоррупционеров" о якобы "делах по Мартыненко в Чехии и Австрии" — не соответствуют действительности".

Защитник экс-депутата также подчеркнул: "все причастные к фабрикации обвинений в адрес Николая Мартыненко рано или поздно понесут уголовную ответственность".