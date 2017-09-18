В СИЗО к незаконно задержанному Грибу тюремщики РФ допустили консула Украины, но отказали врачам

Заключенному Павлу Грибу и украинским консулам разрешили общаться исключительно на русском языке.

Павел Гриб Фейсбук И.Гриба

К незаконно задержанному в России 19-летнему гражданину Украины Павлу Грибу российская сторона допустила украинского консула, при этом не предоставлено разрешения на обследование украинскими врачами.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter.

"Наши консулы посетили сегодня Павла Гриба. Но не предоставлено разрешения на обследование украинскими врачами. Требуем обеспечить доступ врачей", — отметила она.

В то же время адвокат Гриба Андрей Сабинин сообщил на своей странице в Facebook, что с Павлом встретились консульские работники.

"Беседовали час в присутствии сотрудника СИЗО. Ряд вопросов блокировался. Лекарства так и не передали, не было врача, сам буду делать это 21- го", — написал Сабинин.

Он также добавил, что заключенному Павлу Грибу и украинским консулам разрешили общаться исключительно на русском языке.

По словам начальника управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василия Кирилича, консул попросил предоставить ему разрешение посетить Гриба 27 сентября, сообщает УП.

"18 сентября 2017 консулы посетили Павла Гриба, удерживаемого в СИЗО в Краснодаре.

По результатам встречи с ним установлено, что медицинская помощь ему не предоставляется, необходимых медицинских препаратов он не принимает, что критично в связи с его состоянием здоровья. Разрешения на его обследование группой украинских врачей нет", — отметил Кирилич.

"Возмущение вызывает запрет консулу со стороны руководства СИЗО вести разговор с Грибом на украинском языке. Консул внес ходатайство о предоставлении разрешения на посещение Гриба 27 сентября 2017", — добавил он.

Напомним, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа он поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст.205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре.

В МИД Украины заявляли, что украинские консулы и адвокат не могут получить доступ к Грибу. 11 сентября адвокат Андрей Сабинин провел встречу с юношей.

Суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября.

15 сентября в МИД сообщили, что Гриба перевели из следственного изолятора в медзаведение. 16 сентября из медицинского заведения его снова перевели в следственный изолятор.

Сегодня, 18 сентября, отец задержанного украинца, Игорь Гриб отметил, что еще не располагает информацией о состоянии здоровья сына.