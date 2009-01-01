В Сочи Эрдоган, Путин и Роухани договорились о будущем Сирии

В российском Сочи закончилось проведение трехсторонних переговоров с участием президентов РФ, Турции и Ирана

Трехсторонние переговоры в Сочи Reuters

В российском Сочи закончилось проведение трехсторонних переговоров с участием президентов РФ, Турции и Ирана, основной темой которых стало урегулирование военного конфликта в Сирии.

Затем Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Роухани провели совместный брифинг.

На нем президент РФ рассказал о своем общении встрече с президентом Сирии Башаром Асадом, которая предшествовала переговорам.

"Отметили выраженную сирийским руководством приверженность принципам мирного решения кризиса, готовность провести конституционную реформу и свободные подконтрольные ООН выборы", - сказал Путин.

Кроме того, по итогам переговоров все президенты согласовали совместное заявление, суть которого состоит в том, что лишь благодаря военным успехам в Сирии удалось открыть новый этап на пути к урегулированию кризисных ситуаций в этой стране.

Напомним, ранее Путин заговорил о переводе российской экономики на военные рельсы.