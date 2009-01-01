США должны дать оружие Украине. Экс-представитель Пентагона привел свои аргументы

Если США предоставят оборонительное оружие для Украины, то многие союзники последуют этому примеру, не сомневается Карпентер.

Если президентСША) Дональд Трамп примет решения обеспечить Украину оборонительным оружием, другие союзные страны последуют этому примеру и начнут свои поставки.

Такое убеждение выразил бывший помощник министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Майк Карпентер, занимающий должность старшего директора в Центре Байдена по вопросам дипломатии и глобального взаимодействия Университета Пенсильвании в комментарии Укринформу.

"Те, кто выступает против предоставления Украине оборонительного оружия, используют одни и те же аргументы", — отметил Карпентер.

Один из таких аргументов заключается в том, что Кремль не обращает внимания на потери, а также на международную реакцию на военные операции.

"Это неправда. Потери за агрессию имеют значение для Москвы, и оборонительное оружие повысит истинную цену ответственности для России", — отметил эксперт. В подтверждение этому он сказал, что в России жестко ограничивается информационное поле, а те, кто желает рассказать правду, становятся жертвами режима.

Другое утверждение оппонентов вооружения Украины сводится к тому, что европейское единство нарушится, если США сделает такой шаг.

"Нет никаких оснований так считать. Если Соединенные Штаты предоставят оборонительное оружие для Украины, я не сомневаюсь, что многие наши союзники последуют этому примеру", — подчеркнул бывший представитель Пентагона.

Третий основной аргумент, по его словам, это запугивание, что предоставление Украине оружия спровоцирует Россию.

"Оборонять свой суверенитет не является провокацией. Наоборот, Кремль будет ощущать больше слабости и отсутствие решимости", — отметил специалист.

Он также подчеркнул, что экспертное сообщество США рекомендовало и правительству, и Конгрессу Соединенных Штатов усилить поддержку Украины в плане безопасности и предоставить ей оборонительное вооружение для отстаивания собственного суверенитета.

Ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина приблизилась к принятию решения США о предоставлении летального оборонительного вооружения.