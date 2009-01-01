В США готовы "ужесточить цену для Москвы" из-за агрессии против Украины

США готовы в случае необходимости, ужесточить цену для Москвы за продолжение агрессии против Украины.

Петр Порошенко и Весс Митчелл. president.gov.ua

Об этом заявил помощник госсекретаря США Рекса Тиллерсона по вопросам Европы и Евразии Весс Митчелл в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, Митчелл подчеркнул важность визита в Украину и заверил, что США и в дальнейшем будут оказывать помощь Украине в ее усилиях по развитию и укреплению страны.

"Помощник госсекретаря США подтвердил готовность продолжать поддержку усилий Украины по восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны и, в случае необходимости, ужесточить цену для Москвы за продолжение агрессии против украинского государства", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе встречи обсуждался комплекс вопросов двусторонних отношений между Украиной и США, собеседники также скоординировали приоритетные шаги в рамках их укрепления.

"Была отмечена важность новых подходов и смелых инициатив для наполнения стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами — от усиленного политического, торгово-экономического и энергетического взаимодействия до укрепления обороны и безопасности партнерства между сторонами", — говорится в сообщении.

Ранее в США отмечали, что введенные Конгрессом США санкции против России будет достаточно сложно отменить, даже если РФ уйдет из Донбасса и Крыма.