В США назвали риски возобновления активных боевых действий на Донбассе

Непосредственная близость сил и тяжелого вооружения сохраняет высокий уровень напряженности, говорит Бернс.

Залп вражеских "Градов" на Донбассе radiosvoboda.org

В Миссии Соединенных Штатов Америки при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе указали на близкое размещение вооружений двух сторон на Донбассе , что может привести к новой вспышке насилия.

Об этом говорится в заявлении временного поверенного США при ОБСЕ Кейт Бернс, которое она огласила сегодня на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает УНИАН.

По словам дипломата, Соединенные Штаты приветствуют героическую работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине по содействию установлению режима прекращения огня на местном уровне в районе Авдеевки, который позволил восстановить электричество, водоснабжение и тепло десяткам тысяч людей, живущим по обе стороны линии разграничения.

"Однако ситуация остается неустойчивой. Непосредственная близость сил и тяжелого вооружения сохраняет высокий уровень напряженности и увеличивает возможность для возобновления насилия. Сейчас настала пора твердо соблюдать полный, всеобъемлющий режим прекращения огня и отвести запрещенное вооружение из треугольника Авдеевка-Ясиноватая-Донецк, как Россия, Украина и сепаратисты согласились (это сделать, — ред.) в заявлении Трехсторонней контактной группы от 1 февраля", — заявила Бернс.

Также она подчеркнула, что необходимое требование для невооруженной гражданской наблюдательной миссии СММ заключается в обеспечении свободной и безопасной возможности работать на всей территории Украины. Американский дипломат также осудила инцидент, во время которого в направлении наблюдателя СММ был произведен выстрел со стороны вооруженного боевика вблизи поселка Калиново (60 км западнее Луганска). Она считает, что этого вооруженного мужчину за его действия необходимо привлечь к ответственности. "Мы должны быть четкими, что это не впервые, когда вооруженные сепаратисты стреляют по наблюдателям. Это подвергает опасности миссию и должно прекратиться", — отметила Бернс.

Она добавила, что последние боевые действия привели к огромным потерям среди людей, проживающих в районе конфликта. По ее данным, не менее чем 51 гражданский человек был ранен или убит с 29 января с обеих сторон линии столкновения. Дипломат обратила внимание, что мощный взрыв в Донецке разрушил 20 квартир и оставил десятки семей ранеными или травмированными. По ее убеждению, важно, чтобы никакие военные силы или вооружение не размещались рядом с гражданскими объектами и жилищами людей.

"Мы снова призываем Россию прекратить ее агрессию против Украины. Наши санкции сохраняются в силе. Мы вновь призываем Россию полностью выполнять ее обязательства по Минским соглашениям. Запрещенное вооружение должно быть отведено, всеобъемлющий режим прекращения огня должен быть устойчивым, нужно начать эффективный мониторинг границы", — подчеркнула американский дипломат.

Напомним, ранее российский политолог объяснил, когда "ЛуганДония" вернется в Украину.