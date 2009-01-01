В США не исключают обострения на Донбассе из-за присутствия российских войск и вооружения

Бернс подчеркнула, что "россияне уклоняются от ответственности, передергивают факты и препятствуют разрешению конфликта".

Боевики на Донбассе, иллюстрация joinfo.ua

Боевые действия на Донбассе могут усилиться из-за постоянных провокаций с российской стороны и наличия непосредственно у линии разграничения сотен единиц запрещенного договоренностями оружия.

Об этом заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кейт Бернс, пишет Укринформ.

"Мы глубоко обеспокоены информацией о присутствии российского вооружения и личного состава в районах, удерживаемых сепаратистами", — заявила она.

Бернс также отметилаа, что миссия ОБСЕ в еженедельном отчете от 8 февраля сообщила о присутствии 170 единиц оружия, размещенных вблизи линии разграничения в нарушение договоренности.

"Непосредственная близость многих тяжелых вооружений сохраняет риск эскалации опасно высоким", — заявила она.

Представитель США также подчеркнула, что россияне "уклоняются от ответственности, передергивают факты и препятствуют усилиям по разрешению конфликта".

К сожалению, по ее словам, для украинских сил также будет сложно отвести свое оружие в то время, как объединенные российско-сепаратистские силы продолжают продвигаться и создают новые позиции в районах Сокольники и Станица Луганская.

"Борьба в одном районе может быстро разжечь столкновения в других местах вдоль линии соприкосновения", — отметила американский дипломат.

Она также подчеркнула, что обе стороны должны выполнять свои обязательства по выводу войск из районов разграничения и прекратить огонь.

Напомнипм, в штабе АТО отмечали, что за сутки, 16 февраля, в зоне проведения АТО боевики 66 раз открывали огонь по позициям ВСУ. В результате три воина ВСУ погибли, 10 получили ранения.