В США не исключают обострения на Донбассе из-за присутствия российских войск и вооружения

Бернс подчеркнула, что "россияне уклоняются от ответственности, передергивают факты и препятствуют разрешению конфликта".
Об этом заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кейт Бернс, пишет Укринформ.
"Мы глубоко обеспокоены информацией о присутствии российского вооружения и личного состава в районах, удерживаемых сепаратистами", — заявила она.
Бернс также отметилаа, что миссия ОБСЕ в еженедельном отчете от 8 февраля сообщила о присутствии 170 единиц оружия, размещенных вблизи линии разграничения в нарушение договоренности.
"Непосредственная близость многих тяжелых вооружений сохраняет риск эскалации опасно высоким", — заявила она.
Представитель США также подчеркнула, что россияне "уклоняются от ответственности, передергивают факты и препятствуют усилиям по разрешению конфликта".
К сожалению, по ее словам, для украинских сил также будет сложно отвести свое оружие в то время, как объединенные российско-сепаратистские силы продолжают продвигаться и создают новые позиции в районах Сокольники и Станица Луганская.
"Борьба в одном районе может быстро разжечь столкновения в других местах вдоль линии соприкосновения", — отметила американский дипломат.
Она также подчеркнула, что обе стороны должны выполнять свои обязательства по выводу войск из районов разграничения и прекратить огонь.
Напомнипм, в штабе АТО отмечали, что за сутки, 16 февраля, в зоне проведения АТО боевики 66 раз открывали огонь по позициям ВСУ. В результате три воина ВСУ погибли, 10 получили ранения.