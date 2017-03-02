В США оценили мощь ВСУ. Выросла боеспособность и подготовка

За 3 года войны Киев стал гораздо лучше подготовленным к противодействовию российской изящной информационно-пропагандистской войне, говорит Карбер.

Бойцы ВСУ zik.ua

Боевая способность украинской армии по сравнению с 2014 годом выросла в пять раз.

Об этом в интервью The Ukrainian Weekly заявил профессор Джорджтаунского университета, ведущий эксперт по вопросам национальной и международной безопасности доктор Филипп Карбер, передает LB.ua.

Эксперт подчеркнул, что за три года войны Киев стал гораздо лучше подготовленным к тому, чтобы "противостоять и противодействовать российской изящной информационно-пропагандистской войне".

"По шкале от одного до пяти, Украина прошла от минус одного до четырех ... Украина стала сильнее и мудрее ... в своем противодействии информационной войне, основанной на высоких стандартах точности в военной отчетности и вопросах, связанных с вооруженными силами, — отметил Карбер.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обновляют свой состав. 12 генералов и 270 офицеров получили повышение по службе.