В США отчитались о нарушении прав человека на Донбассе и в Крыму: пытки, запугивания и дети-солдаты

В Госдепе отметили, что со стороны властей Украины есть проблемы с судебной системой, которая нарушает права человека.

Заложник на Донбассе, иллюстрация Facebook.com

Государственный департамент США опубликовал очередной ежегодный отчет о положении с правами человека в мире. Большая часть документа посвящена ситуации в Украине

В документе идет речь, что в Украине наибольше нарушаются прав человека в связи с конфликтом на востоке Украины и оккупацией части украинского Донбасса, пишет Радио Свобода.

"Поддерживаемые Россией боевики на Донбассе совершали похищения, пытки и незаконные удерживания, использовали детей в качестве солдат, подавляли несогласие и накладывали ограничения на гуманитарную помощь", — говорится в отчете,

В Госдепе также добавили в отчете, что есть злоупотребления и со стороны правительственных сил, но в меньшей степени.

Как говорится в отчете, со стороны властей Украины есть проблемы с судебной системой, что нарушает права человека. "Власть преимущественно не предпринимала надлежащие меры для преследования и наказания большинства должностных лиц, которые совершали злоупотребления, что создало атмосферу безнаказанности", — говорится в отчете.

Также в документе упомянуто, что международные правозащитные организации и ООН увидели "значительные недостатки" в расследовании нарушений прав человека, совершенных правительственными силовыми структурами.

Оккупированному Крыму посвящен отдельный подраздел украинской части отчета. Там, в частности, говорится о том, что наиболее существенные нарушения прав человека на полуострове напрямую связаны с российской оккупацией.

"Российские силовики устроили широкую кампанию запугивания с целью подавить несогласие и сопротивление оккупации — похищения, исчезновения, физические злоупотребления, политические преследования, постоянные допросы... Оккупационная власть лишила членов определенных групп, в первую очередь украинцев и крымских татар по национальности, основополагающих гражданских свобод, включая право на демонстрацию своего гражданства и национальности, они подвергаются систематической дискриминации", — говорится в крымском разделе отчета.

Государственный департамент США публикует такой отчет с обзором состояния прав человека во всем мире ежегодно. Всего в нем осмотрели положение в почти 200 странах и территориях.

Напомним, 19 декабря 2016, Генеральная Ассамблея ООН утвердила резолюцию о ситуации с правами человека в захваченном Россией Крыму,