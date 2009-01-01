В США пообещали поддержку Украине в борьбе с российской агрессией

Тиллерсон заверил, что Украина есть одним из ключевых партнеров США.
Об этом идет речь в сообщении МИД в Twitter.
Сообщается, что в Государственном департаменте США состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.
"Также Тиллерсон заверил, что Украина есть одним из ключевых партнеров США в регионе. США будут также последовательно поддерживать Украину на пути реформ. Также мы обсудили, каким образом США могут больше помочь украинским реформам. Я считаю, что это была очень хорошая встреча", — заявил Климкин.
Напомним, ранее дипломат объяснил, почему нужны новые санкции против РФ.