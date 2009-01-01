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В США пообещали поддержку Украине в борьбе с российской агрессией

Сегодня, 19:52

Тиллерсон заверил, что Украина есть одним из ключевых партнеров США.

Климкин
Павел Климкин УНИАН
США будут продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Об этом идет речь в сообщении МИД в Twitter.

Сообщается, что в Государственном департаменте США состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Также Тиллерсон заверил, что Украина есть одним из ключевых партнеров США в регионе. США будут также последовательно поддерживать Украину на пути реформ. Также мы обсудили, каким образом США могут больше помочь украинским реформам. Я считаю, что это была очень хорошая встреча", — заявил Климкин.

Напомним, ранее дипломат объяснил, почему нужны новые санкции против РФ.

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США, Украина, Климкин, Тиллерсон, санкции
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