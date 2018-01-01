В США предупредили: Миротворцы могут заморозить конфликт на Донбассе

Украинские чиновники не сомневаются в американском плане, но не верят, что РФ с ним согласится.

Миротворцы могут заморозить конфликт на Донбассе

Миротворческие миссии никогда не решали конфликты, а лишь замораживали их, напоминают американские экс-дипломаты.

Как пишет Wall Street Journal, на прошлой неделе на Мюнхенской сфере безопасности конференции чиновники США и НАТО обсуждали вопрос размещения миротворческой миссии с украинскими и российскими дипломатами.

При этом ряд американских представителей в частных разговорах озвучивали предостережение, что Вашингтон может идти в ловушку Путина.

"Россия не заинтересована в том, чтобы ситуация в Украине успокоилась. Миротворческие силы могут нечаянно закрепить российский контроль над территориями на Донбассе, а не решить конфликт", — считают нынешние и бывшие чиновники США.

В то же время и сторонники, и скептики считают, что США следует быть осторожными в обсуждении такого сценария.

"РФ может попытаться задержать или сорвать процесс перехода под контроль миротворческих сил части российско-украинской границы. Риски можно смягчить, если предложение будет включать определенное смягчение санкций до полного восстановления мира в Украине", — допускают бывшие американские чиновники.

На Мюнхенской конференции бывшие американские дипломаты от демократических и республиканских администраций ставили под сомнение нынешние обсуждения этого вопроса.

Бывший посол США в России Майкл Макфол напомнил о примере Кипра, где миротворцы были размещены в 1864 году.

"Эти силы до сих пор там, а заключение мирного соглашения, которое бы объединило оккупированный Турцией север острова с остальной страной, остается туманным. Объясните, чем в этом конкретном случае факторы отличаются, чтобы это не привело к сценарию вроде перманентного разделения, как на Кипре?", — сказал Макфол присутствующему в Мюнхене Волкеру.

Посол США в ООН во времена администрации Джорджа Буша-младшего Джон Болтон заявил, что миротворческие миссии международной организации обычно замораживают разделение, а не решают его.

"Очень редко развертывание миротворцев делает что-то другое, кроме как закрепляет присутствие этих сил навсегда", — подчеркнул он.

Волкер, который ведет с Москвой переговоры об отправке миссии, пояснил, что такой план сработает только в том случае, если россияне и украинцы хотят мира.

Кроме того, это, по его мнению, лучший шанс имплементировать Минские соглашения.

"Лучшая вещь, которую мы можем сделать, чтобы защитить людей, создать мир, — это получить мандат ООН на миротворческие силы, которые эффективно остановят конфликт", — подчеркнул Волкер.

Украинские чиновники в Мюнхене сказали изданию, что не сомневаются в американском плане, но не верят, что РФ с ним согласится.

Действующие американские дипломаты убеждены, что окно возможностей откроется в период между завершением российских президентских выборов и началом чемпионата мира по футболу, который должен в этом году пройти в России.

"План по миротворцами сработает только в том случае, если Владимир Путин захочет избавиться от западных санкций", — считает бывший заместитель генсека НАТО Александер Вершбоу.

Напомним, ранее директор социологической службы "Украинский барометр", политолог и социолог Виктор Небоженко во время чата в "Главреде" предупредил о вероятной провокации РФ из-за миротворцев.