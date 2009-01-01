В США продолжают рассматривать вариант предоставления Украине летального оружия

Предоставление летального оружия Украине является одним из вариантов, которые рассматривают в США.

112.ua Соединенные Штаты Америки продолжают рассматривать вопрос о предоставлении Украине летального оружия.

Об этом заявил помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэс Митчелл на брифинге в Киеве, пишет УНИАН.

По его словам, во время переговоров с президентом Петром Порошенко, в частности, обсуждался вопрос предоставления Украине летального оборонительного вооружения.

"Предоставление летального оружия Украине является одним из вариантов, которые мы рассматриваем. Как подчеркивал министр обороны США Мэттис, предоставление летального оружия является одной из возможностей, которые продолжают быть на рассмотрении", — заявил Митчелл.

Ранее сообщалось, что в США рассматривают три варианта предоставления летальное оружие для Украины.

Напомним, американский генерал Джозеф Данфорд заявил, что в Белом доме находится на рассмотрении находится предложение об увеличении военной помощи Украинеоборонительного летального оружия,