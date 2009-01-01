В США рассказали, что заставит Путина убраться из Украины

Москва не испытывает достаточного давления, считает эксперт.

Только больше санкций заставит Путина уйти из Украины Reuters

Единственный путь решения конфликта на Донбассе – это введение новых жестких и всеохватных санкций против России, ведь сейчас россияне не испытывают достаточно давления для изменения своего поведения.

Такое мнение в интервью "Тижню" выразил бывший старший директор по правам человека и демократии Института Маккейна Дэвид Кремер.

По его словам, пока не будет больше санкций, у Путина не будет достаточно причин убраться из Украины.

"Расширение санкций очень важно. Каждые несколько месяцев, если Россия отказывается выполнять минские договоренности (которые, я считаю, должны быть отменены, ведь они не работают), мы должны усиливать санкции. В августе 2014-го Минск-1 подписали, и он не работает. Минск-2 был принят в феврале 2015 года и также не работает. В какой-то момент мы должны понять, что нужно быть креативнее, чтобы создать Минск-3 или что-то другое. Или давить больше на Кремль", - сказал Кремер.

Он добавил, что введение дополнительных санкций - это единственный путь решения проблемы, ведь сейчас россияне не испытывают достаточно давления для изменения своего поведения. "Пока не будет больше санкций, пока они не станут более жесткими и всеобъемлющими, Москва не будет достаточно причин убраться из Украины", - резюмировал эксперт.