В США считают, что миротворцы ООН должны быть на всем оккупированном Донбассе

США согласны, что миротворцы ООН могут защитить украинцев и помочь восстановить государственный суверенитет

Reuters

Об этом заявили в Государственном департаменте, сообщает ЛІГА.net со ссылкой на AP.

США согласны, что миротворцы ООН могут защитить украинцев и помочь восстановить государственный суверенитет.

"Любая такая сила должна иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности на всей оккупированной территории Украины", — сказала представитель Госдепартамента Хезер Нойерт.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что размещение миротворцев ООН может быть лишь на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

В МИД Украины приняли во внимание заявление Путина и готовы прорабатывать этот вопрос, однако подчеркнули, что не может быть и речи о присутствии россиян на территории Украины под видом миротворцев.

Между тем, Россия направила в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе.

По мнению посла Украины в ООН Владимира Ельченко, в российском проекте резолюции говорится об "абсолютно нереальных вещах", в которых нет "никакого миротворчества". По его словам, РФ предложила разместить миссию только на линии соприкосновения, а также провести переговоры по этому вопросу с представителями террористов.