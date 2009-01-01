В США Трампу рекомендовали дать Украине грант на покупку Javelin

Рекомендация Трампу будет иметь план финансирования и продажи Украине высокотехничного оборонительного оружия.

Трампу рекомендовали дать Украине грант Reuters

Президенту США Дональду Трампу рекомендуют выделить грант на сумму 47 млн долларов для покупки американского оружия Украиной.

Такие тезисы содержаться в материалах Совета национальной безопасности США, сообщает ABC News со ссылкой на источник в Государственном департаменте США.

Рекомендация Трампу будет иметь план финансирования и продажи Украине высокотехничного оборонительного оружия, включая мощные противотанковые ракеты Javelin.

Любое решение по этому вопросу должно быть утверждено Конгрессом США, а также Трампом. Если действующий хозяин Белого дома одобрит эту оружейную сделку, это будет серьезная смена партийной платформы республиканцев. Ведь когда Трамп был кандидатом в президенты, в нее внесли поправки, по которым поддержку Украины "летальным оборонительным оружием" заменили более размытым определением "надлежащая помощь".

Напомним, ранее в Сенате раскрыли детали оборонной помощи Украине.