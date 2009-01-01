В США Трампу рекомендовали дать Украине грант на покупку Javelin

Рекомендация Трампу будет иметь план финансирования и продажи Украине высокотехничного оборонительного оружия.
Такие тезисы содержаться в материалах Совета национальной безопасности США, сообщает ABC News со ссылкой на источник в Государственном департаменте США.
Рекомендация Трампу будет иметь план финансирования и продажи Украине высокотехничного оборонительного оружия, включая мощные противотанковые ракеты Javelin.
Любое решение по этому вопросу должно быть утверждено Конгрессом США, а также Трампом. Если действующий хозяин Белого дома одобрит эту оружейную сделку, это будет серьезная смена партийной платформы республиканцев. Ведь когда Трамп был кандидатом в президенты, в нее внесли поправки, по которым поддержку Украины "летальным оборонительным оружием" заменили более размытым определением "надлежащая помощь".
Напомним, ранее в Сенате раскрыли детали оборонной помощи Украине.