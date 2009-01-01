В США заверили, что Крым и Донбасс не будут предметом торга

В Вашингтоне заявили, что санкции против России будут сохранены.

vk.com/public62043361 Оккупированные Крым и Донбасс не станут предметом торга Вашингтона и Москвы, санкции против России будут сохранены.

Такие заверениря получил в ходе визита в США министр иностранных дел Украины Павел Климкин, говорит спикер МИД Марьяна Беца, пишет "Интерфакс-Украина".

"Были получены четкие заверения и четкие гарантии американской стороны в том, что Крым и Донбасс не являются предметом обмена, не являются предметом торга, а санкции останутся в силе, пока Крым не будет деоккупирован, и Донбасс не будет деоккупирован", — сказала она.

По словам Бецы, представители США заверили главу украинского внешнеполитического ведомства, что санкции являются важным инструментом в борьбе с агрессией и деоккупацией украинской территории.

Как известно, министр иностранных дел Павел Климкин 6-7 марта посетил США с рабочим визитом. Он провел встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, представителями Администрации и Конгресса США.