В Турции автобус с туристами упал со скалы, есть жертвы

Инцидент случился в Анталье, в транспортном средстве ехали почти 30 человек.

Место происшествия haberturk.com

автобус, перевозивший иностранных туристов, упал с 50-метровой скалы, погибли два человека, много пострадавших.

Об этом пишет espreso.tv со ссылкой на Haberturk.

В то же время издание уточнило, что в транспортном средстве ехала 27 иностранцев.

"… пятерых пассажиров пытаются вызволить из машины спасатели. Сейчас на месте происшествия много карет "скорой" и спасателей", — говорится в статье.

Ранее стало известно, что в Египте на территории провинции Бени-Суэф маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли 15 местных жителей. Узнать больше об аварии можно здесь.

Фото: haberturk.com