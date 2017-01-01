В угоду России. У Яценюка прокомментировали скандальный закон в Польше

"Народный фронт" выступил с заявлением относительно польского закона о запрете "бандеровской идеологии".

Вчерашнее принятие в Польше закона, который спекулирует на исторических трагедиях наших народов, является очередным ложным шагом, чьи последствия способны привести к еще большей напряженности и обострению в нашем регионе в угоду России.

Об этом говорится в заявлении партии "Народный фронт", опубликованном на ее официальном сайте. "Решение польских парламентариев вызвало справедливое возражение наших американских и израильских партнеров. Видим опасные и тревожные симптомы политического эгоизма и расчета накануне нынешних местных выборов в Польше.

Такие решения не позволяют поверить в искренность призывов к продолжению исторического диалога и развитию отношений на основе правды", - говорится в заявлении партии. "С еще большей тревогой указываем на то, что такие решения создают атмосферу напряжения и запугивания в отношении почти миллиона украинцев, которые сегодня живут и работают в Польше. Знаем из истории, что сомнительные идеологические обвинения легко превратить в обвинения национальные. Во время российской агрессии такие действия представляют опасность для всего региона и, прежде всего, для демократического будущего близкой нам Польши", - отмечают в "Народном фронте".

В партии заявляют, что действия, которые ведут к разжиганию национальной вражды и нарушению прав украинцев в Польше, требуют общей и категорической реакции европейских институтов. "Призываем президента Анджея Дуду не одобрять принятый закон, чтобы предотвратить его драматические последствия. Обращаемся к президенту Петру Порошенко обратиться к польской стороне с требованием недопущения действий, которые способны подорвать дружеские отношения между нашими народами", - подытожили в НФ.