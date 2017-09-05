В Украине "больной на всю голову диктатор" Путин воюет с США — блогер

На Донбассе орудует, в частности, наемная армия путинских головорезов, отметил Слава Рабинович.

Владимир Путин Reuters

Финансист и блогер из РФзаявил, что "больной на всю голову российский диктатор"воюет с США на территории Украины.

Об этом он рассказал "Апострофу", комментируя заявление президента по поводу поставки Штатов летального оружия украинскому государству.

В то же время аналитик подчеркнул, что на Донбассе нет никаких сепаратистов и "защитников русскоязычного населения".

"На Донбассе — оружие Путина и как регулярная армия Путина, так и наемная армия путинских головорезов… Цивилизованному миру давным-давно было бы пора с этим диктатором покончить", — считает собеседник.

По его словам, США "нужно было предоставить летальное оружие Украине еще три года назад". "И чтобы выяснить, что находится в голове Путина, — это, на самом деле, к специалистам по дьявольской смеси между "псевдоправославным ИГИЛом" и сатанизмом, чем они там в Кремле почти поголовно больны", — добавил блогер.

Ранее бывший государственный секретарь Штатов, писательница Кондолиза Райс заявила, что когда Владимир Путин стал президентом РФ, "власть оказалась в руках человека с авторитарными инстинктами".