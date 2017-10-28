73-я годовщина изгнания нацистов из Украины. Порошенко почтил память погибших воинов

Во время немецко-советской войны именно на территории Украины состоялись ключевые битвы за освобождение Европы от фашизма.
Во время Второй мировой войны именно на территории Украины состоялись ключевые битвы за освобождение Европы от фашизма. Завершилось освобождение Украины полным изгнанием венгерских и немецких войск из Закарпатья.
27 октября 1944 года был освобожден Ужгород, 28 октября советские войска вышли на современную границу Украины.
Президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии чествования памяти погибших.
Глава украинского государства на своей странице в Facebook высказал свою честь и уважения тем, кто спас от нацизма народы европейского континента.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook подчеркнул, что Украина будет помнить уроки истории и выстоит и сегодня —в бою с агрессором.
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видео: 112 Украина