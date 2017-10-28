73-я годовщина изгнания нацистов из Украины. Порошенко почтил память погибших воинов

Во время немецко-советской войны именно на территории Украины состоялись ключевые битвы за освобождение Европы от фашизма.

Порошенко принял участие в церемонии чествования памяти погибших. Скриншот

Сегодня, 28 октября, в Украине отмечают 73-ю годовщину освобождения от нацистских захватчиков.

Во время Второй мировой войны именно на территории Украины состоялись ключевые битвы за освобождение Европы от фашизма. Завершилось освобождение Украины полным изгнанием венгерских и немецких войск из Закарпатья.

27 октября 1944 года был освобожден Ужгород, 28 октября советские войска вышли на современную границу Украины.

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии чествования памяти погибших.

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Глава украинского государства на своей странице в Facebook высказал свою честь и уважения тем, кто спас от нацизма народы европейского континента.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook подчеркнул, что Украина будет помнить уроки истории и выстоит и сегодня —в бою с агрессором.

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видео: 112 Украина