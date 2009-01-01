В Украине почтили память жертв политических репрессий, опубликовано видео

Порошенко почтил память всех, кто лежит в братских могилах и на лагерных кладбищах по всей бывшей империи.

Сегодня, 21 мая в Украине чтят память жертв политических репрессий.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Петр Порошенко почтил память всех, кто лежит в братских могилах и на лагерных кладбищах по всей бывшей империи.

Сегодня мы отмечаем восьмидесятую годовщину массовых политических репрессийнаписал президент в Facebook

"Сегодня мы отмечаем восьмидесятую годовщину массовых политических репрессий 1937-1938 годов. Быковнянский лес — это едва ли не самая большая братская могила в Украине, где покоятся десятки и десятки тысяч невинно убиенных. Прошу почтить память всех, кто лежит в братских могилах и лагерных кладбищах по всей бывшей империи", — сказал Порошенко.

Между тем, премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook, что потомки должны сделать все, чтобы Украина XXI века была свободной и мирной.

"Сегодня чтим память убитых и замученных украинцев — жертв политического террора советской власти. В жернова безжалостной репрессивной машины попали сотни тысяч человек. Почти в каждой украинской семье можно найти отпечатки тех страшных событий. Эти раны не заживут никогда. Мы, потомки, должны сделать все, чтобы Украина XXI века была свободной и мирной. К сожалению, украинские граждане сегодня тоже находятся за решеткой в Российской Федерации по политическим мотивам. Мы — с вами!", — написал он.

День памяти жертв политических репрессий — ежегодный национальный памятный день в Украине, приходится на третье воскресенье мая. Традиционно в этот день высшие лица государства возлагают цветы к национальному мемориальному заповеднику "Быковнянские могилы".

Указом президента Украины Леонида Кучмы от 31 октября 2000 года День памяти жертв голодоморов, который отмечался каждую четвертую субботу ноября переименовывался на "День памяти жертв голодомора и политических репрессий". Указом Кучмы от 15 июля 2004 года устанавливалась название "День памяти жертв голодоморов и политических репрессий".

В 2007 году указом президента Виктора Ющенко дни памяти жертв голодоморов и политических репрессий разведены во времени. День памяти жертв голодоморов остался в четвертую субботу ноября, зато третье воскресенье мая установлена Днем памяти жертв политических репрессий.

Количество жертв политических репрессий в Украине не поддается подсчету. Некоторые специалисты считают, что за время правления большевистско-коммунистического режима в Украине были арестованы почти полтора миллиона человек (из них более 50% украинцы). Огромное количество из них было расстреляно, все остальные прошли тюрьмы, ссылки, высылки (почти 3 миллиона украинцев), каторгу, лагеря, принудительно побывали в психиатрических заведениях.

видео: 112 Украина