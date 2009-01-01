В Украине отмечают День танкиста. Порошенко поблагодарил воинов за героизм

В этот день мы склоняем головы перед памятью героев-танкистов, которые отдали свою жизнь за нашу украинскую землю, сказал Порошенко.

Reuters

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских танкистов с их профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 10 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, пишет УНИАН.

"Украинские танковые экипажи хорошо освоили и умеют искусно применять свое грозное оружие — мощные отечественные танки, созданные нашими конструкторами и рабочими — представителями одной из передовых бронетанковых школ мира. Своим необычайным мужеством, профессионализмом и бесстрашием, проявленными во время боев с российским агрессором, они доказали, что сильнее украинской брони только украинские воины-танкисты", — отмечается в поздравлении.

"Возрожденные невероятными усилиями украинского народа и закаленные в ожесточенных боях с врагом танковые войска являются бронированным кулаком Вооруженных Сил Украины, способным в случае обострения ситуации и остановить наступательные действия агрессора, и пробить его крепкую оборону", — отметил президент.

Порошенко поблагодарил воинов-танкистов за добросовестное выполнение конституционного долга, отвагу, героизм и самопожертвование, продемонстрированные в защите независимости и территориальной целостности Украины.

"В этот день мы склоняем головы перед памятью героев-танкистов, которые отдали свою жизнь за нашу благословенную украинскую землю. Вечная им слава!", — подчеркнул глава государства.

"Выражаю благодарность ветеранам танковых войск за их активную гражданскую позицию и весомый вклад в восстановление боеспособности украинской армии", - добавил президент. Порошенко пожелал танкистам и их семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений в благородном деле служения Отечеству.

На канале "4к аэросъемка" к празднику обнародовали видео, подготовленное в учебном центре "Десна".

"Огневая мощь, "железный кулак", траки, "мишки"... Они имеют множество имен, множество названий, но в одном они едины — когда страна нуждается в защите от врага, они встают на защиту всей силой и атакуют захватчиков на полных оборотах, сокрушая технику и живую силу противника. Они завораживают, они вызывают страх, они — железная стена, за которой мы можем спрятаться и уберечься. Сегодня они отмечают свой праздник! Уважаемые танкисты! Пусть ваши бои будут успешными, топливо никогда не заканчивается, а боекомплект будет безлимитным! С праздником, родные", — отмечают авторы видео.

Стоит отметить, что праздник установлен в Украине указом президента Украины "О Дне танкистов" от 29 августа 1997 №922/97.

Соответственно тексту указа этот праздник учрежден "...в поддержку инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей Украины, учитывая боевые заслуги танкистов в годы Второй мировой войны и с целью воспитания воинов-танкистов Вооруженных сил Украины на лучших традициях предыдущих поколений".

Видео: 4к Аэросъёмка