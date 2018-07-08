В Украине придумали "суперход" для вступления страны в НАТО

Эксперт уверяет, что Россия бы "топала ногами, брезжила слюной и так далее".

Валентин Бадрак Главред

Украина сможет вступить в НАТО в случае, если тесно сблизится с Западом.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Пока будут территориальные проблемы с Россией, Украине НАТО не светит. Есть, конечно, суперход, но решится ли на него Запад, трудно сказать. Для этого нужно уж очень сблизиться с Западом", - говорит Бадрак.

По его словам, смысл "суперхода" в том, чтобы разместить на территории Украины американские комплексы противоракетной обороны.

"Суперход - это разместить на территории Украины, например, базу национальной ПРО Соединенных Штатов, поставить здесь несколько дивизионов Patriot, поставить здесь заслон из подразделений НАТО. И тогда, пожалуйста, можно приходить в НАТО. И я точно знаю, что тогда мы будем более защищены, чем балтийские государства, чем Болгария, даже больше, чем Греция, потому что у нас своих мощностей и своих сил, уже апробированных войной, достаточно. Такой ход мог бы быть", - считает Бадрак.

В таком случае, уверяет эксперт, Россия бы "топала ногами, брезжила слюной и так далее".

"Но это политика, это защита государства. Однако, чтобы прийти к этому, как промежуточный шаг, мы должны стать союзниками США (например, как Израиль) и получать не 300 млн долларов помощи, а миллиард и более ежегодно. Это не просто ресурсы, а это психологический аспект, технологический. Почему на территории Турции могут производить современные боевые самолеты и вертолеты, а на территории Украины это невозможно? Почему нам не доверяют технологии? Получается, что для США мы все равно остаемся некой страной третьего мира, немножко заброшенной, забытой, третьеразрядной проблемой. Как только мы сумеем выйти на другой уровень риторики, тогда - да", - говорит Бадрак.

Ранее бывший глава Пентагона Леон Панетта заявил, что лидеры европейских государств "до смерти" боятся, что президент США Дональд Трамп может вывести американские войска из Европы.

"Их все больше беспокоит, что Трамп будет действовать, основываясь лишь на своем представлении об "Америке прежде всего", - говорит экс-глава Пентагона.

Политический эксперт Андрей Головачев скептически относится к предстоящему саммиту НАТО-Украина-Грузия и считает, что для Украины эта встреча вряд ли будет продуктивной.

"Не секрет, что на Западе уже сложился однозначный консенсус, что Петр Алексеевич не получит ни одного грамма поддержки на предстоящих выборах президента в Украине. Скорее всего Порошенко уже дали понять, Запад не считает его кандидатуру такой, которая сейчас отвечает интересам украинского общества. А это приговор. В рамках этой логики, Запад не даст Порошенко такого козыря, как возможность распиариться на повышения статуса Украины в НАТО", - выразил мнение Головачев.

Напомним, саммит под названием "Встреча Североатлантического Совета на уровне глав государств и правительств с Грузией и Украиной" должен состояться 12 июля. В нем примут участие страны-участницы Альянса, а также Украина и Грузия.

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