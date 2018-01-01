В Украине рассказали о способе снижения ущерба от трубопровода "Северный поток-2"

Если проект "Северного потока-2" будет реализован, должны быть юридические гарантии для Украины.

Украина должна беспощадно воевать за свои интересы РИА Новости

Украина должна удержать коалицию с Германией в вопросе трубопровода "Северный поток-2" и учесть интересы немецкой стороны, заявил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Они вправе в любое время нам цинично сказать про все уже принятые санкции для поддержки Украины, поэтому мы должны проявить какое-то понимание и уважение к их национальной позиции. Поэтому я считаю, что "Северный поток-2" это повод для беспощадной войны. Так же как беспощадно воюют за него немцы и русские, точно так же и мы должны воевать за свой интерес. Но план Б должен присутствовать", — сказал Кулеба в интервью "РБК Украина".

По его мнению, если проект "Северного потока-2" все-таки реализуется, должны быть юридические гарантии для Украины.

"Не наподобие Будапештского меморандума, а конкретные межгосударственные соглашения. И не двухсторонние, а трехсторонние — между Германией, Украиной и Россией на предмет, например, того, что оговоренные конкретные объемы газа Россия при любых обстоятельствах транспортирует через украинскую систему", — пояснил постпред.

По словам Кулебы, в вопросе строительства "Северного потока-2" Германия показала пример, как можно одновременно выступать за общеевропейские ценности и при этом жестко отстаивать свои национальные интересы. "Это кейс, который должен войти в учебники по дипломатии, о том, как можно одновременно быть локомотивом объединенной Европы и в то же время жестко, максимально жестко отстаивать свой национальный интерес", — считает дипломат.

Если газопровод будет построен, то на газовом рынке Европы появятся "два крана", предсказал Кулеба. "То есть будет два крана — один в Москве, а второй будет в Берлине. Все. Через германскую экономику, которая сама растет и потребляет газ, она будет влиять и на Восточную Европу", — сказал он.

Ключевым игроком в спорах вокруг "Северного потока-2" Кулеба назвал Данию, которая еще не дала своего согласия на строительство газопровода. "Дания сейчас находится под сильным прессингом, потому что она осталась бастионом на пути этого проекта. В чем угроза проекта? Он полностью меняет энергетическую безопасность в Восточной Европе. <...> Им сейчас очень тяжело, потому что тут есть еще и третий игрок — Соединенные Штаты. Они тоже понимают, что внутри ЕС осталось два оппонента "Северному потоку" — это Дания, как страна, и Еврокомиссия", — пояснил дипломат.

Недавно президент Петр Порошенко главными целями строительства газопровода "Северный поток-2" назвал "подрыв единства Европы" и ее дальнейшее "уничтожение".

Как сообщалось, немецкому бизнесу порекомендовали готовиться к санкциям США из-за "Северного потока-2". Информация поступила от Петера Беэра, уполномоченного канцлера Ангелы Меркель.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2". По его словам, позиция США относительно российского проекта по строительству газопровода "Северный поток-2" обусловлена желанием оказывать помощь Украине и продавать сжиженный природный газ в Европе.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал власти Германии немедленно остановить реализацию российского проекта газопровода "Северный поток-2".

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