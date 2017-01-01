В Украине резко ответили на "корабельную" подачку Путина: "Пускай подавится"

Украина никогда не согласится променять Крым на корабли, захваченные российскими оккупантами, говорит Геращенко.

Украинские политики, волонтеры, эксперты резко прокомментировали заявление президента России Владимира Путина о готовности передать Украине корабли и самолеты, захваченные во время аннексии Крыма.

Так, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook написала, что Украина никогда не согласится променять Крым на корабли, захваченные российскими оккупантами.

"Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем. Да, это наши корабли, украденные Путиным. Доведенные до ужасного состояния, как и сам Крым, оккупантами. Все, к чему прикасается "русский мир", приходит в негодность", — заявила Геращенко.

Она также подчеркнула, что Украина вернет Крым и всю украинскую собственность там, в том числе и военные корабли.

В свою очередь, глава Междлиса крымскотатарского народа, нардеп от БПП Рефат Чубаров попросил не позорить Украину и не соглашаться на условия Путина.

"Тем, кто уже клюнул на унизительную подачку Путина: если у вас нет чести и национальной гордости, то хотя бы не выставляйте себя на вселенский позор. Не надо тешить врага и разочаровывать друзей. И просто не позорьте Украину! Просто знайте, выстоим и вернем все — Крым, Донбасс, освободим сограждан!" — написал он.

В то же время экс-глава Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк назвал принятие подобного условия Путина сдачей Украины.

"Принятие предложения РФ — это очередная сдача Украины! Или вместе с Крымом, или пусть подавятся!" — написал он.

Известный волонтер Мирослав Гай напомнил российскому президенту, что "Гитлер тоже думал, что в рай попал".

"Путин предлагает передать Украине технику и корабли, которые они захватили в Крыму. Правда они ее разграбили по запчастям. Наши новенькие корабли, отремонтированные и улучшенные Танки и БТР — все новое было. Не ребятки, вы нам и металлолом вернете, что после вас остался и за все новое заплатите по коммерческим ценам в формате репарациций", — написал он.

Волонтер Юрий Касьянов считает, что "Путин пожелал отдать Украине ненужное ему барахло — раскуроченные в хлам танки, корабли, самолёты, захваченные в Крыму. Наши доказывают, что всё было целое, отремонтированное. Но суть вопроса только в том, брать или не брать подаяние от русского царя. А не в его размере", — говорит волонтер.

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