В Украине сегодня отмечают День Соборности

День Соборности связан с провозглашением объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

В Украине отмечают День Соборности и Свободы УНИАН

В воскресенье, 22 января, в Украине отмечают День Соборности и Свободы

День Соборности связан с провозглашением объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики 22 января 1919 г. на Софийской площади в Киеве.

Объединение двух республик, возникших после распада Российской и Австро-Венгерской империи, воплотило мечту украинского народа о единстве Украины, однако просуществовало чуть больше года из-за противоречий их руководства и оккупации Польшей Западной Украины.

Акт Злуки (Акт Объединения) имел не только символическое значение: объединение украинских территорий делало невозможным братоубийственные войны, в ходе которых украинцы убивали друг друга, воюя за интересы колониальных империй, как во время Первой мировой войны.

Отмечать это событие на государственном уровне стали только в 1999 году. Ежегодно активисты символически демонстрируют, что Восток и Запад — вместе.

В День Соборности в Киеве запланированы торжества с участием руководства государства, представителей центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, народных депутатов, участников АТО, представителей украинской диаспоры, общественных и религиозных организаций, деятелей науки и культуры, сообщают "Українські новини".

"В этот день состоится традиционное возложение цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому. Также в этот день откроют мемориальную доску в честь Евгения Коновальца, основателя Организации Украинских Националистов", — говорится в сообщении.

Также состоится возложение цветов к памятникам, памятных знаков и мест захоронений выдающихся деятелей УНР и ЗУНР, борцов за независимость Украины в 20 веке, погибших участников Революции Достоинства и антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

В День Соборности в 10:00 на мосту Патона пройдет флешмоб "Живая цепь Соборности", в котором участники мероприятия объединят два берега Днепра "живой" цепью.