В Украине стартовали первые местные выборы в сотнях объединенных громад

Наши соотечественники будут голосовать сегодня до 20:00.

Избирательный участок, иллюстрация УНИАН

В воскресенье, 29 октября, в Украине начались первые местные выборы в 201(ОТГ), они будут проходить на 1 тыс. 947 избирательных участках.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные Центризбиркома.

В то же время агентство уточнило, что голосование началось в 8 часов и продлится до 20:00.

"В состав 201 ОТГ входят 933 местных совета (25 городских, 67 поселковых и 841 сельский). По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие свыше 1,3 млн человек", — говорится в статье.

В частности, в Винницкой области они пройдут в девяти ОТГ, в Волынской — в 19, в Днепропетровской — в 19, в Донецкой области — в двух, в Житомирской — в 13, в Закарпатской — в одной, в Запорожской — в десяти, в Ивано-Франковской — в восьми, в Киевской — в четырех, в Кировоградской — в шести, в Луганской — в четырех.

Во Львовской области выборы должны состояться в восьми ОТГ, в Николаевской — в одной, в Одесской — в 11, в Полтавской — в 12, в Ровенской — в пяти, в Сумской области — в девяти, в Тернопольской — в четырех, в Харьковской — в семи, в Херсонской — в десяти, в Хмельницкой — в семи, в Черкасской — в 14, в Черновицкой — в четырех, а в Черниговской — в 14.

Бюджет выборов составляет более 55 млн гривен. ЦИК зарегистрировала 18 официальных наблюдателей от Национального демократического института международных отношений, а также разрешила 17 общественным организациям иметь на них своих представителей.

Ранее социологическая компания SOCIS выяснила, что в случае проведения в Украине президентских выборов в ближайшее время нынешний глава страны Петр Порошенко набрал бы больше всех голосов избирателей.