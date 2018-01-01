В Украине утвердили программу сотрудничества с НАТО

Правительство приняло новую годовую национальную программу сотрудничества с НАТО.

Кабинет министров утвердил программу сотрудничества с НАТ О на 2018 год.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook.

"Новая годовая национальная программа сотрудничества с НАТО на 2018 год, наконец-то, несмотря на объективные задержки даже не по вине Украины, согласована Кабмином для внесения на рассмотрение и подпись акта президентом", — написала она.

Чиновник также добавила, что документ продолжит трансформироваться, совершенствоваться, "чтобы достичь того уровня стратегического документа и его исполнения, который бы реально готовил нас к реализации стратегической цели государства - быть готовыми к обретению членства в Альянсе".

Вице-премьер также рассказала, что Кабмин утвердил план мероприятий по реализации концепции информирования общественности о евроатлантическом сотрудничестве на 2018 год.

"Активная фаза воплощения плана в жизнь только начинается, возлагаю серьезные надежды на эффективную работу ведомств", — написала она.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассмотрение НТО вопроса о вступлении в него Украины будет зависеть от проведения властью страны реформы в оборонной сфере.