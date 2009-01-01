В Украине возмущены незаконными действиями России в Крыму: требуют отменить призыв в армию

Украина требует от России отменить призыв на военную службу на временно оккупированной территории.

Об говорится в заявлении ведомства.

В МИД напомнили, что, согласно резолюции Генассамблеи ООН по правам человека в Крыму подтвердила факт незаконной оккупации полуострова Россией и призвала Москву выполнить свои обязательства по международному гуманитарному праву.

"Обращаем внимание, что, согласно международному гуманитарному праву, государству-оккупанту запрещается принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, так же, как и запрещается оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию", — говорится в заявлении.

Украинские дипломаты напоминают, что ООН зафиксировала факты преследований оккупационными российскими властями жителей Крыма за отказ служить в российской армии. В ООН констатируют очередное грубое нарушение Российской Федерацией своих международных обязательств.

"МИД Украины требует от Российской Федерации отменить призыв на военную службу на временно оккупированной территории, обеспечить неукоснительное соблюдение ею своих международных обязательств как государства-оккупанта, а также в полной мере выполнить резолюции ГА ООН", — заявили в ведомстве.

Напомним, в этом году в армию РФ призовут от 2 до 5 тыс. крымчан.

Ранее сообщалось, что Россия незаконно призвала весной и летом 2017 года в свою армию больше 1,7 тысячи крымчан, что составляет 80% от плана призыва на полуострове.

Напомним, ранее сообщалось, что впервые со времени начала оккупации Крыма в 2014 году Министерство обороны России отправит молодых людей с полуострова на службу в армию в различные регионы РФ.

фото: volnodum.livejournal.com