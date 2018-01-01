В Украине вступил в силу закон о нацбезопасности

Закон определяет, что безопасность Украины - защищенность государственного суверенитета от реальных и потенциальных угроз.

Документ был опубликован в парламентской газете "Голос України" 7 июля и начинает действовать со следующего дня.

Закон определяет, что безопасность Украины - защищенность государственного суверенитета, территориальной целостности, демократического конституционного строя и других национальных интересов Украины от реальных и потенциальных угроз

Расходы на оборонный сектор составляют не менее 5 процентов от запланированного объема ВВП, из них как минимум 3 процента - финансирование обороны.

Президент - верховный главнокомандующий. Он объявляет войну и вводит военное или чрезвычайное положение, принимает решение о всеобщей или частичной мобилизации, издает указы, директивы по вопросам обороны, возглавляет Совет национальной безопасности и обороны, назначает и увольняет секретаря СНБО и его заместителей, назначает/увольняет высшее командование ВСУ.

Закон определяет перечень фундаментальных национальных интересов:

- государственный суверенитет и территориальная целостность,

- демократический конституционный строй,

- недопущение вмешательства во внутренние дела Украины,

- устойчивое развитие национальной экономики, гражданского общества и государства для обеспечения роста уровня и качества жизни населения,

- интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, безопасное, правовое пространство,

- членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО),

- развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами.

Сектор безопасности и обороны подлежит демократическому гражданскому контролю, система которого сотоит из:

- контроля, осуществляемого президентом Украины;

- контроля, осуществляемого Верховной Радой Украины;

- контроля, осуществляемого Советом национальной безопасности и обороны Украины;

- контроля, осуществляемого Кабинетом Министров Украины, органами исполнительной власти и органами местного самоуправления;

- судебного контроля;

- общественного контроля.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что американские СМИ неверно истолковали позицию президента США Дональда Трампа, Вашингтон не планирует признавать Крым частью России.

"Белый дом высказался очень ясно - советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию", - сказал он, отметив, что Москва ответственна за "гибридную войну" в Крыму и конфликт на Донбассе.

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