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В украинском МИД нашли повод усилить давление на Россию

Сегодня, 13:23

В субботу на Донбассе был зафиксирован 61 обстрел.

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МИД Украины призвал страны-партнеры увеличить давление на Россию из-за российской агрессии на Донбассе.

Как написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, в субботу на Донбассе был зафиксирован 61 обстрел, в результате которых пострадало 7 украинских военных.

По ее словам, России нужна дестабилизация Украины. "Призываем партнеров осуществлять большее давление на Россию", – написала чиновница.

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В МИД уверены, что РФ стремится к дестабилизации Украины.

Как сообщалось в сводке штаба АТОна Луганском направлении, из запрещенных 122-мм артиллерии, 120 и 82 мм минометов агрессор обстрелял наши опорные пункты вблизи Новотошковского. На Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Авдеевки. 

Ранее были опубликованы фото ужасных условий жизни бойцов АТО на полигоне. Ощущение, что на дворе 1941 год, пишут в Сети.

 

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Теги:  
Россия, Украина, обстрелы, МИД Украины, Марьяна Беца
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