В Украину не пустили мэра Перемышля. Польша угрожает серьезными последствиями

Польша угрожает Украине последствиями из-за запрета на въезд мэра Перемышля.

Мэр Перемышля Роберт Хома. polradio.pl В Польше угрожают серйозными последствиями, если Киев не отменит решение о запрете на въезд в Украину, выданное мэру Перемышля Роберту Хоме.

Об этом заявил вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзичак, сообщает "Польское радио".

По его словам, Польша не представляет дальнейшего сотрудничества с Украиной.

Дзедзичак также заявил, что польская сторона не будет присутствовать на Польско-украинском форуме в Ряшеве и это только начало реакции Варшавы в случае, если Киев не отменит запрет.

Он также подчеркнул, что реакция Польши будет иметь серьезные последствия.

"Без объяснения этой ситуации, без отмены этого решения, мы себе не представляем дальнейшего сотрудничества", — заявил вице-министр иностранных дел.

Как известно, 17 января мэр польского Перемышля Роберт Хома заявил, что его не впустили на территорию Украины. Позже Служба безопасности Украины официально запретила ему въезд в нашу страну из-за его участия в антиукраинских мероприятиях в Перемышле.

"Оснований для такого запрета есть немало, это все открытая информация в медиа в Польше и Украине. Решение о запрете въезда было принято тогда, когда он принимал участие в антиукраинских мероприятиях в Перемышле. Это не была разовая случайность. Мы пришли к выводу, что этот человек откровенно и целенаправленно разжигал межэтническую и межнациональную вражду и целенаправленно работает в таком направлении, а это вредит двусторонним отношениям между Украиной и Польшей", — пояснил причину запрета въезда руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

В то же время посольство Польши направило в МИД Украины ноту с просьбой объяснить запрет на въезд для мэра Перемышля Роберта Хомы.

По словам пресс-секретаря МИД Польши Йоанны Вайды, "пока мы ожидаем официальной реакции украинской стороны. МИД использует все возможные аргументы для выяснения ситуации, которая сложилась".

Кроме того, Вайда объяснила, что эта нота связана с просьбой мэра Перемышля узнать детали решения Украины.

Ранее, 10 декабря 2016 года, в польском Перемышле участники "Марша орлят перемышльских и львовских", который состоялся под патронатом мэра города, выкрикивали "Смерть украинцам". Посол Польши в Украине Ян Пекло предположил, что инцидент на марше в Перемышле является провокацией, "у которой есть рука Кремля".

Также стоит напомнить, что в июне 2016 года, полиция города Перемышль задержала 23 человек во время нападения радикалов на процессию, в которой принимали участие граждане Украины.

фото: polradio.pl