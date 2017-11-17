В Венгрии считают, что закарпатские венгры имеют право на автономию

Венгерское гражданство для закарпатцев позволяет свободно передвигаться по миру, отметил Шемьен.

Этнические венгры за рубежом имеют право на автономию и венгерское гражданство.

Такое мнение высказал вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен в эфире телеканала М1, сообщает "Европейская правда".

По его словам, в венгерском обществе и в венгерском парламентском политикуме "существует общий консенсус" относительно того, что венгры за рубежом имеют право на автономию, венгерское гражданство и право голоса.

"Венгерское гражданство для закарпатцев — это не только эмоциональный вопрос, но и экзистенциальный, поскольку позволяет свободно передвигаться по миру. Правительство стремится к этому, чтобы после сотни лет репрессий от "Трианона" люди почувствовали преимущества быть гражданином Венгрии", — сказал Шемьен .

Он заявил, что правительство Венгрии несет ответственность за всех заграничных венгров и выполняет все свои обязательства перед ними, в том числе, путем предоставления гражданства.

Шемьен сообщил, что вскоре присягу примет миллионный гражданин Венгрии за рубежом.

По его словам, по упрощенной процедуре в странах Карпатского бассейна венгерское гражданство получили 870 тысяч человек.

Кроме того, значительную часть выступления Шемьен посвятил украинскому закону об образовании.

По его словам, на Закарпатье именно венгерское правительство поддерживает всю институциональную систему. "Это касается материальной помощи врачам, учителям, обеспечения бесплатного питания для детей младшего возраста, доставки вакцин", — сказал Шемьен.

Однако, по его словам, сейчас эту структуру жестоко атаковали. "Сегодня, пока языковое законодательство не будет отозвано, венгерское правительство будет препятствовать всем важным для Украины инициативам", — отметил Шемьен.

Напомним, Жолт Шемьен в марте выступил за автономию для венгерских меньшинств за рубежом. В украинском МИД тогда выразили надежду, что это не официальная позиция страны.

Напомним, Будапешт подтвердил свои угрозы по блокированию инициатив Украины в НАТО.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что положительное решение Венецианской комиссии по украинскому закону об образовании не снимет претензий Будапешта в Киев.

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