В ВСУ отреагировали на просьбу Путина по ПВО на границе с Украиной: будем принимать меры

В ВСУ отметили, что Украина не дает повода для применения Россией ПВО.

Вооруженные силы Украины. mil.gov.ua

Об этом заявил заместитель начальника управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович, пишет УНИАН.

Комментируя ситуацию с возможным размещением систем российских ПВО РФ на границе Беларуси с Украиной, он сослался на заявление начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко о том, что "у нас любая ситуация отслеживается и принимаются соответствующие меры".

Кроме того, Венскович добавил, что Вооруженные Силы Украины не нарушают воздушные границы сопредельных государств, то есть не дают повода для применения этих средств, которые они могут развернуть.

"Наши воздушные силы действуют исключительно на территории пространства Украины", — подчеркнул он.

Напомним, президент России Путин 10 августа внес в Государственную Думу проект федерального закона, который позволит РФ использовать системы ПВО на границах Беларуси с ЕС и Украиной.

Ранее начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Россия под видом военных учений Запад-2017 может создать в Беларуси свои базы для вооружения и военной техники и призвал "быть готовыми к тому, что "ихтамнет".