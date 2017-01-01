В январе съемное жилье для нардепов обошлось украинцам в 1,2 млн гривень

В "Блоке Петра Порошенко" средства из госбюджета предоставлены 22 депутатам.

За жилье для нардепов заплатили из бюджета Reuters

В январе 2018 года 58 народных депутатов Верховной Рады получили 1,2 млн гривень из государственного бюджета для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера в январе.

Каждый из депутатов получил по 20 150 гривень, говорится в ответе аппарата Рады на запрос "Українських Новин".

Отмечается, что во фракции "Блок Петра Порошенко" средства из госбюджета предоставлены 22 из 138 депутатов, в том числе депутатам Александру Сугоняко, Константину Усову и Александру Черненко.

Во фракции "Народный фронт" компенсацию получили 11 из 81 депутата, в том числе депутаты Михаил Гаврилюк и Сергей Высоцкий.

В "Объединении "Самопомощь" бюджетные средства получили 8 из 25 депутатов, в том числе и заместитель председателя фракции Руслан Сидорович и депутат Тарас Пастух; в "Оппозиционном блоке" — 3 из 43.

Также получили компенсацию 3 из 21 депутатов фракции Радикальной партии Олега Ляшко (в том числе Дмитрий Линько), а также 1 из 20 депутатов фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" — Юрий Одарченко.

Также компенсацию получили 10 из 52 внефракционных депутатов, в частности Владимир Парасюк и Борислав Розенблат.

Напомним, в декабре 2017 года нардепы одобрили постановление № 7172 которым повысили себе зарплаты. Постановление приравняло должностной оклад нардепов к окладу членов правительства с привязкой к прожиточному минимуму.

Согласно приложению, председателю ВРУ предлагают назначить оклад в размере 18 528 грн, первому заместителю — 17 756 грн, заместителю — 16 984 грн, а члену комитета — 15 440 грн.