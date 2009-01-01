В Японии поддержали санкции против России до полного выполнения Минских соглашений

Глава ВР поблагодарил за поддержку Японией территориальной целостности Украины и систему санкций против России.

Синдзо Абэ фото: News.cn

Санкции против России не могут быть сняты до полного выполнения минских договоренностей

Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи со спикером Верховной Рады Украины Андреем Парубием, сообщает пресс-служба Рады.

"Санкции против России, которые поддержала Япония вместе с другими странами Большой Семерки, не могут быть сняты до полного выполнения минских договоренностей", — подчеркнул японский премьер.

В свою очередь глава ВР поблагодарил за поддержку Японией территориальной целостности Украины и систему санкций против России, за поддержку реформ и инвестиций в экономику Украины.

"Нам очень важно, чтобы санкции продолжались, а если агрессия Путина не будет прекращаться, то чтобы они бы усиливались. Мы рассчитываем на вашу поддержку... Нам приходится проводить реформы во всех сферах общественной жизни, одновременно отражая агрессию России. Ваша поддержка важна как в экономическом, так и даже в символическом плане", — подчеркнул спикер.

Напомним, ранее в США заявили о поддержке санкций против России.

Фото: russian.news.cn.