В Зимбабве Мугабе убрали с поста лидера правящей партии

В африканской стране продолжаются пертурбации во власти после военного переворота

Роберт Мугабе Voice of America

В Зимбабве руководство правящей партии, Зимбабвийского африканского национального союза (ZANU-PF), сместило с поста лидера действующего президента страны Роберта Мугабе

Такое сообщение сегодня, в воскресенье, 19 ноября, опубликовали западные информагентства.

По их данным, лидером ZANU-PF стал экс-вице-президент страны Эммерсон Мнангагва, которого Мугабе освободил из тюрьмы две недели назад.

К слову, накануне, 18 ноября, в городе Хараре, столице Зимбабве, десятки тысяч людей вышли на улицы с требованием отставки Мугабе.

Напомним, 15 ноября зимбабвийские военные провели переворот в стране, взяв 93-летнего Мугабе под домашний арест и задержав некоторых его соратников.