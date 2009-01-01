В зоне АТО боевики десятки раз стреляли, ранены украинские воины

Сегодня на Донбассе террористы открывали огонь из разного оружия.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

В четверг, 23 февраля, вс начала суток и до 18 часов боевики 41 раз стреляли, ранены двое украинских военных.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По его данным, на востоке нашей страны террористы открывали огонь на трех направлениях.

На Донецком из минометов атаковали Каменку, Зайцево, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов — последний населенный пункт, Новгородское, Пески, Авдеевку, Верхнеторецкое и Луганское.

Под Новгородским по позициям бойцов работал снайпер. На Луганском направлении из минометов разных калибров противник бил по Попасной, Новозвановке, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов — по Троицкому, Крымскому и Новоалександровке.

Кроме того, по Новозвановке злоумышленники вели огонь из вооружения БМП, а по Троицкому — из зенитных установок.

На Мариупольском направлении враг из минометов разных калибров атаковал Тарамчук, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — Водяное, Павлополь, Гнутово, Широкино. По последнему работал снайпер.

Ранее начальник Генштаба — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что в ходе АТО (началось в апреле 2014 года — ред.) на Донбассе в результате боевых действий погибли 2 тыс. 197 наших воинов, 8 тыс. — ранены.

Видео: Військове телебачення України