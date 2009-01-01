В зоне АТО могут возобновиться интенсивные боевые действия — Муженко

ВСУ имеют "достаточно сил и средств, чтобы реагировать на все возможные угрозы", сказал начальник Генштаба.

Виктор Муженко фото: golos.com.ua

Начальник Генштаба Вооруженных Сил Украинызаявил, что всохраняется опасность возобновления интенсивных боевых действий.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

В то же время собеседник подчеркнул, что у нашей армии "достаточно сил и средств, чтобы реагировать на все возможные угрозы".

"… в некоторые периоды есть увеличение количества обстрелов, поэтому нельзя сказать, что ситуация полностью стабильна. Опасность возобновления интенсивных боевых действий сохраняется", — отметил Муженко.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов говорил, что президент России Владимир Путин не собирается убираться с захваченной части Украины, для него война на Донбассе является рычагом давления на Европу и нашу страну.