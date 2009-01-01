В зоне АТО могут возобновиться интенсивные боевые действия — Муженко

ВСУ имеют "достаточно сил и средств, чтобы реагировать на все возможные угрозы", сказал начальник Генштаба.
Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".
В то же время собеседник подчеркнул, что у нашей армии "достаточно сил и средств, чтобы реагировать на все возможные угрозы".
"… в некоторые периоды есть увеличение количества обстрелов, поэтому нельзя сказать, что ситуация полностью стабильна. Опасность возобновления интенсивных боевых действий сохраняется", — отметил Муженко.
Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов говорил, что президент России Владимир Путин не собирается убираться с захваченной части Украины, для него война на Донбассе является рычагом давления на Европу и нашу страну.