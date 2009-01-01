В зоне АТО напряженная ситуация. Названы потери украинских воинов за сутки

На востоке нашей страны террористы открывали огонь из разного оружия.

Боевик на Донбассе, иллюстрация gazeta.ua

за прошлые сутки, 30 мая, боевики 44 раза стреляли по позициям украинских воинов, в частности, из запрещенноготяжелого вооружения, погиб один боец, пять — ранены.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что ситуация остается напряженной, однако контролируемой нашими защитниками.

На Приморском направлении бандиты чаще всего открывали огонь — 24 раза.

Противник из 120-мм минометов в течение часа обстреливал укрепления сил АТО вблизи Новотроицкого, применял стрелковое оружие и гранатометы у Широкино, Гнутово, Березового, Богдановки, Павлополя, Марьинки и Красногоровки.

Кроме того, по опорным пунктам возле Красногоровки и Богдановки террористы вели огонь из вооружения БМП, а в районе Широкино, Павлополя и Марьинки работали вражеские снайперы. На Донецком направлении боевики вчера утром обстреляли одно из сельских хозяйств неподалеку Новолуганского, что на Светлодарской дуге.

Позже злоумышленники не прекратили бить по жилым кварталам и объектам инфраструктуры — уже вечером в очередной раз атаковали из минометов Авдеевку, ранены трое мирных жителей, которые в момент обстрела находились на автобусной остановке.

Авдеевка и ее пригороды остаются одной из самых горячих точек на карте боевых действий, только вчера вечером на том участке линии соприкосновения противник трижды применял 120-мм минометы, неоднократно использовал гранатометы, стрелковое оружие.

На Донецком направлении боевики еще и из пехотного вооружения вели огонь по украинским воинам, которые держат оборону в районе Песков и Зайцево. На Луганском направлении зафиксировано шесть случаев использования врагом оружия.

В частности, после 18 часов и до полуночи бандиты обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты сил АТО в районе Крымского, Станицы Луганской, Сизого и станции Донец.

Ранее в Минобороны сообщили, что с начала 2017 года в зоне проведения АТО погибли 98 украинских военнослужащих, более 800 — ранены. Ознакомиться со сведениями министерства можно здесь.

Видео: Військове телебачення України