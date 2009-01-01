В зоне АТО немного притихли боевики, но ранены два украинских воина

Вчера на Донбассе террористы открывали огонь из разного оружия.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

за прошлые сутки, 31 мая, боевики 35 раз стреляли по позициям украинских воинов, в частности, дважды — из запрещенноготяжелого вооружения, ранены два бойца.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что интенсивность вражеских вооруженных провокаций вдоль всей линии разграничения несколько снизилась.

На Приморском направлении террористы 15 раз открывали огонь, из 120- и 82-мм минометов, стрелкового оружия противник бил по опорным пунктам под Красногоровкой. В районе Марьинки также применял 82-мм минометы и гранатометы, там же работал снайпер.

Вблизи Широкино, Водяного, Павлополя, Березового и Чермалыка злоумышленники использовали стрелковое оружие и гранатометы, у Водяного и Широкино — применили еще и вооружение БМП и 82-мм минометы.

На Донецком направлении враги чаще всего стреляли в направлении Авдеевки, в южном и восточном пригородах били по позициям из стрелкового оружия и гранатометов.

Один из опорных пунктов сил АТО враг вечером достаточно интенсивно обстреливал из минометов, в том числе — 120-мм. В районе Верхнеторецкого, Зайцево и Троицкого террористы применили пехотное вооружение.

На Луганском направлении зафиксировано восемь фактов использования противником оружия. Бандиты атаковали из гранатометов и стрелкового оружия опорники в районе Крымского, Новозвановка и станции Донец. У Крымского также вела огонь вражеская БМП.

Ранее сообщалось, что украинская и российская стороны Совместного центра по контролю и координации за соблюдением режима прекращения огня договорились соблюдать "режим тишины" на Донбассе 1 июня — в Международный день защиты детей.

Видео: Військове телебачення України