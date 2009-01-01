В зоне АТО обострилась ситуация, погибли три воина

На востоке нашей страны вчера террористы почти 30 раз открывали огонь.

Каска, иллюстрация Reuters

за прошлые сутки, 8 августа, боевики 28 раз нарушили, трое украинских военных погибли, восемь получили ранения, у одного — боевая травма.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что вчера вечером противостояние обострилось, враг стал чаще открывать огонь из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

На Приморском направлении около 18 часов в результате минометного обстрела укреплений вблизи Широкино получил ранения один наш воин, а в результате вражеской провокации с применением гранатометов и стрелкового оружия у Водяного один защитник погиб.

Также в конце суток под минометный огонь террористов попали наши позиции в районе Талаковки и Красногоровки, из вооружения БМП преступники дважды били по нашим оборонцам в Чермалыке.

На Луганском направлении неподалеку Новотошковского злоумышленники применяли 120-мм миномет, а украинские укрепления в районе Золотого, Троицкого и Новозвановки обстреливали из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате одного из таких обстрелов под Новоалександровкой получил ранения боец.

На Донецком направлении напряженная ситуация и далее сохраняется на окраинах Авдеевки и на шахте "Бутовка". Там вечером противник активно применяли минометы разных калибров, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

"Практически на каждый обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований наши бойцы открывали плотный огонь на поражение. Сейчас потери врага уточняются", — отметили в пресс-службе.

Ранее в штабе АТО сообщили, что 8 августа вблизи Марьинки Донецкой области из-за выхода из строя и разрыва одного из вооружений двое украинских военных погибли, пятеро — получили ранения.

Видео: Військове телебачення України