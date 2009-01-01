Вражеские обстрелы, раненые бойцы. В штабе АТО рассказали о серьезном обострении на Донбассе

Вчера террористы десятки раз открывали огонь из разного оружия.

Боевик на Донбассе, иллюстрация dialog.ua

В конце прошлых суток, 20 августа, вситуация серьезно обострилась, боевики почти вдвое увеличили количество обстрелов позиций украинских воинов, все чаще используя при этом тяжелое вооружение.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что вчера террористы 47 раз открывали огонь, ранены два защитника Украины, три — получили боевые травмы, вечером и ночью "горячее" всего было на Донецком направлении.

"Фактически с 17 часов и до полуночи бандформирования непрерывно обстреливали наши опорные пункты в Авдеевской промзоне. Враг активно применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", — отметили в пресс-службе.

Позже — около 18 часов — сначала бил из минометов разных калибров, а впоследствии выпустил 16 снарядов из переносной реактивной пусковой установки "Град-П" ("Партизан"). Кроме того, вечером преступники дважды применяли минометы на подступах к Опытному, получил ранения один наш боец.

Также из 122-мм артиллерии били по позициям недалеко от Каменки и Песков. На Приморском направлении под вражеским огнем из гранатометов и стрелкового оружия попали укрепления в районе Водяного, Красногоровки, Павлополя, Марьинки и Талаковки.

Демонстрируя коварство и циничность, бандиты в очередной раз обстреливали из стрелкового оружия дома мирных жителей в Марьинке. На Луганском направлении в конце суток активность злоумышленников была минимальной, однако и там они из гранатометов открывали огонь по позициям у Крымского и Новоалександровки.

"… этой ночью, чтобы избежать очередной эскалации конфликта, командование АТО предложило противнику усиленный режим перемирия. Сначала представители незаконных вооруженных формирований согласились на соблюдение "режима тишины", а уже через несколько часов сами же его и нарушили, существенно увеличив огневую активность", — добавили в штабе.

По его данным, в ответ на большинство обстрелов наших позиций воины открывали плотный огонь на поражение. "В результате этих (огневых — Ред.) противостояний двое украинских защитников получили ранения, еще трое — боевые травмы. Потери врага уточняются", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник рассказал, что на Донбассе боевики поплатились за наглое поведение — в течение 7-13 августа были уничтожены восемь злоумышленников, а 35 — получили ранения.

Видео: Військове телебачення України