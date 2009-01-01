В зоне АТО сложная ситуация, ранены два защитника Украины

Вчера террористы более тридцати раз открывали огонь.

Каска, иллюстрация Facebook.com

За прошлые сутки, 13 ноября, в зоне АТО на Донбассе боевики 33 раза нарушили, в результате вражеских обстрелов ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что наши бойцы 23 раза открывали адекватный ответный огонь, оперативная обстановка остается сложной.

На Луганском направлении в темное время суток противник резко увеличил количество обстрелов, в частности, применяя 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие, четыре раза обстрелял защитников Новотошковского.

Из такого же вооружения злоумышленники открывали огонь по укреплениям в районе Майского. Применяя пехотное вооружение, боевики также нарушали перемирие неподалеку Троицкого, Крымского, Зайцево и Луганского.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия террористы несколько раз били по позициям в пригороде Авдеевки. Под огонь из 82-мм миномета и стрелкового оружия попали защитники Марьинки, вблизи Мариуполя враг выпустили пять 120-мм мин по защитникам Павлополя. В этом же районе под гранатометный огонь попали опорные пункты у Широкино.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко говорил, что на востоке Украины за прошедшую неделю (6-12 ноября) были ранены и убиты 35 боевиков.

Видео: Військове телебачення України