В зоне АТО украинские военные "улучшили тактическое положение"

Защитники нашей страны придерживаются Минских соглашений, отметили в штабе спецоперации.

Бойцы соблюдают "Минск", подчеркнули в ведомстве фото: nbnews.com.ua

зоне АТО на Луганском направлении отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины, придерживаясь Минских соглашений , улучшили тактическое положение, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что согласно "Минску", ВСУ могут переоборудовать свои позиции, передислоцироваться в пределах территорий, определенных договоренностямb.

"Отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины на Луганском направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск", — отмечается в сообщении.

Ранее волонтер Юрий Мысягин написал, что в районе Светлодарской дуги украинские воины смогли провести операцию по освобождению ряда населенных пунктов. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.