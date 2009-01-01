В зоне АТО за сутки "предатели Украины и российские оккупанты" более 60 раз стреляли

На Донбассе боевики открывали огонь на трех направлениях, отметили в штабе спецоперации.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

За прошлые сутки, 9 февраля, в"предатели Украины и российские оккупанты" 61 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих, потерь среди наших бойцов нет.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что боевики открывали огонь на трех направлениях.

"На Донецком из минометов разных калибров обстреливали Луганское, Авдеевку, Троицкое и Верхнеторецкое", — отметили в пресс-службе.

Из гранатометов и стрелкового оружия злоумышленники били по Зайцево, Пескам, Авдеевке и Опытному. По позициям в районе последних двух населенных пунктов противник использовал вооружение БМП.

На Луганском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия террористы атаковали Шаров Кут, Лобачево, Новоалександровку и Новозвановку. "БТР вел огонь по Водяному", — добавили в штабе.

На Мариупольском враг из минометов обстреливал Водяное и Павлополь, из гранатометов и стрелкового оружия — Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Марьинку, Гнутово, Лебединское, Водяное. В районе злоумышленники били по силам АТО из вооружения БМП.

Ранее экс-глава СБУ, представитель Украины в минской переговорной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук выразил мнение, что на востоке нашей страны не стоит ожидать серьезного фронтального наступления боевиков.

Видео: Військове телебачення України