Вадим Рабинович: "Это не правительство развития страны, это правительство ее убиения"

Это правительство — вражеское, говорит нардеп.

Вадим Рабинович Пресс-служба

В Украине действует не правительство развития страны, а правительство ее убиения.

Об этом заявил в передаче "Кто кому Рабинович" на канале "112 Украина" народный депутат и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

По словам Андрея Ревы, министра социальной политики, граждане Украины значительно богаче, чем фиксирует официальная статистика. С теневой экономикой он предлагает бороться всеобщей декларацией. О доходах перед государством, согласно мнению министра, должны отчитываться не только чиновники, но и все жители страны.

"Рева — один из самых одиозных членов правительства. У него нет мыслей, как улучшить жизнь людей, как поправить экономику. Он говорит: еще очень много денег у украинцев, еще не все вымели, еще не все награбили, еще не все забрали. Вот все, что волнует это правительство", — говорит парламентарий.

В качестве аргумента политики приводит следующее: через неделю украинцев обяжут проводить энергоаудит квартиры за свой счет. Если же справки о его прохождении нет, то будут штрафовать на 400–500 гривен.

"Опять придумали какую-то мафиозную схему, потому что денег много у украинцев. Эту власть интересует только то, как сделать так, чтобы у украинца ничего не было ни в хате, ни под подушкой, и чтобы дом заложил. Значит, это правительство — вражеское. Это не правительство развития страны, это правительство ее убиения", — резюмировал Рабинович.