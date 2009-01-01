Вадим Рабинович: "Меня интересует, кто вступал в сговор с Януковичем и крал?"

"Пора переворачивать страничку. Янукович – прошлое Украины", говорит политик.

Вадим Рабинович

"Для меня Янукович стал предателем в тот момент, когда он покинул страну… Он должен был либо умереть здесь и стать героем (и такое могло случиться!), либо защищать страну, где его избрали президентом. Он обычный трус, не президент, тот, кто предал и страну, и тех, кто с ним шли!"

Об этом в прямом эфире "Вечернего прайма" на телеканале "112-Украина" заявил народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович, комментируя ход судебного процесса процесса по Януковичу.

"Я скажу непопулярные вещи… Хронология была такова, все ее помнят. Лидеры оппозиции Кличко, Тягнибок и Яценюк подписали с Януковичем и министрами Германии и Франции соглашение, которое теперь потеряли. Там обо всем договаривались, все распределяли и для оппозиции, войны не будет в стране, перевыборы, все разойдутся с миром и Янукович тоже уйдет с миром. Вышел на Майдан Парасюк, сказал, что это не устраивает, пошли штурмовать. Соглашение было парафировано европейцами. И вот в тот момент, если бы он остался в стране, даже рискуя погибнуть, он бы остался для меня президентом, а если он сбежал в Россию, — ну, о чем тогда разговаривать!", — напомнил народный депутат.

"Меня интересует, кто помог вывезти Януковичу миллиарды на грузовиках? Меня интересует, кто помогал ему сбегать из страны? Как случилось, что Крым отдали без единого выстрела? А главное — кто из нынешней власти вступал с ним в сговор и крал? Ответы на эти вопросы полезны стране, людям. Потому что касаются их нынешней жизни. А бесконечные рассказы о том, где он был, с кем говорил… Понятно, кто он!", — убежден политик.

"Пора переворачивать страничку. Это все, Янукович — прошлое Украины. Он, его соратники — прошлое… Они, возможно, и меньше вреда экономике сделали, чем нынешние, но такие же паразиты. Многие на Майдане чуть перекрасились — и перекочевали во власть нынешнюю. И суды над Януковичем меня интересуют только в одном плане — они помогут вывести на воров в нынешней власти!", — резюмировал Вадим Рабинович.