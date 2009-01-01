Вадим Рабинович: "Надо остановить войну — и строить сильную, богатую и счастливую Украину"

Лидер партии "За життя" призвал сформировать маленькую, но динамичную и боеспособную армию с ядерным оружием.

Вадим Рабинович Пресс-служба

Украинская власть должна перестать ориентироваться на мнение заграничных держав и заняться процессом установления мира на Донбассе.

Об этом в прямом эфире программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина" заявил народный депутат Украины, председатель подкомитета ВР по правам человека и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Никто в Европе и в мире за нас или больше нас не будет заботиться об Украине, никто не будет за нее сражаться. С санкциями или без санкций — нам нужен мир на Донбассе, нужно остановить войну, и чтобы не гибли люди, нам нужно возрождать экономику, строить сильную армию, строить сильную, богатую и, если хотите, счастливую страну. А заинтересованных в этой бойне, тех, кто на ней зарабатывает, кто ворует во время ее, надо гнать поганой метлой, потому что они ведут нас туда, откуда нет выхода — и они это прекрасно понимают. Нынешней весной будьте очень бдительны, чтобы эти паразиты не втянули нас в какую-нибудь историю, потому что им просто отступать некуда", — заявил Рабинович.

Отвечая на вопрос телезрителей, народный депутат также высказался за то, чтобы в случаях особо крупного воровства в военное время применялась высшая мера наказания. "Я человек очень демократический. Но в наших особых условиях за воровство и коррупцию в особо крупных размерах во время войны я бы такую меру ввел, — воровать в такое время, когда гибнут люди, гибнет страна, воровать мешками и КамАЗами просто бесчеловечно", — подчеркнул Рабинович, добавив, что Украине следует усиливать свои позиции на международной арене всеми доступными способами, в том числе и возвращением ядерного статуса: "Очень многие меня критикуют по этому вопросу. Я снова вынужден пояснить свою позицию. У нас нет армии, которая смогла бы сейчас победить врага. Нам нужна маленькая, но динамичная и боеспособная армия с ядерным оружием. Нас будут сильно не любить при этом, нас будут ругать, но лучше быть нелюбимыми — но живыми".

Кроме того, лидер партии "За життя" призвал блокировать заседания Верховной Рады до тех пор, пока в зале не будет рассмотрен и решен вопрос снижения тарифов на ЖКХ. "Это принципиальный и стратегический вопрос выживания страны. Нас убивают тарифами, нас уничтожают отсутствием здравоохранения, нас выталкивают за рубеж не финансированием науки и образования. Если Рада в парламентско-президентской республике не в состоянии разрубить этот гордиев узел, то она не заслуживает существования, еще нужно разгонять — и идти на новые выборы", — резюмировал Рабинович.