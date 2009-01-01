Вадим Рабинович обратился к Порошенко с просьбой не подписывать закон "Об образовании"

Закон вводит Украину в конфликт с многими странами-соседями, говорит нардеп.

Вадим Рабинович

Глава подкомитета по правам человека комитета Верховной Рады по правам человека, вопросам нацменьшинств и межнациональных отношений, народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя"обратился к президенту Украины Петру Порошенко с депутатским обращением по принятому Верховной Радой закону "Об образовании". Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Facebook

Парламентарий требует от главы государства немедленно ветировать этот законопроект как нарушающий Конституцию Украины, ряд законов страны, а также ряд международных договоров, подписанных Украиной.

В обращении лидер политической партии "За життя" отмечает, в частности, что статья 7 принятого ВР закона "Об образовании" содержит нормы, прямо противоречащие статьям 10, 22, 23 и 53 Конституции Украины, а также Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств, которую Украина ратифицировала еще в 2003 году.

Кроме того, принятый в парламенте закон противоречит закону Украины "О национальных меньшинствах в Украине" и ряду международных договоров, которые подписаны Украиной с соседними странами, уверен депутат.

"Хочу, чтобы вся Украина это слышала: я обратился к президенту с просьбой, чтобы он не подписывал закон "Об образовании", потому что он не только ущемляет государственные интересы, но и вводит Украину в конфликт с многими странами-соседями. Результат один: мы теряем друзей на европейской арене, в нынешней нашей ситуации страна не может себе этого позволить. Нам не надо ссориться ни с Венгрией, ни с Румынией, ни с Польшей... И самое разумное сейчас — ветировать этот закон", — заявил Вадим Рабинович, комментируя свою инициативу.

Он подчеркнул, что 70% воюющих в АТО украинцев разговаривают на русском языке, однако новый закон не учитывает их интересы, как и интересы в целом русскоговорящего населения юга Украины.

"Я считаю, что закон "Об образовании" вносит в наше общество еще больше разлада. Это в первую очередь направлено против русскоязычного украинца, а власть обещала этого не делать. У нас почти 70 процентов людей на фронте разговаривают на русском языке — они что, "патриоты второго сорта"? Права граждан, которые живут в Одессе, Харькове, Николаеве, Херсоне и разговаривают на русском языке, и хотят детей учить на любом языке — эти права точно так же должны быть защищены, как и другие".

Политик обратил внимание на то, что считать людей, которые хотят учить детей на родном языке, гражданами второго сорта — это "мерзость и предательство!"

"Сегодня насильственно внедряют то, чтобы человек не смог на языке, который он понимает и знает, смотреть кино, развиваться, жить и работать, учить детей! Об этом не принято говорить, все боятся — а я не боюсь и буду об этом не только говорить, но и кричать! Президент должен ветировать этот закон, если он против раскола в обществе", — резюмировал Вадим Рабинович.